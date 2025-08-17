news

CARONNO PERTUSELLA – Strada chiusa e traffico deviato: da domani via Trieste non sarà percorribile nel tratto tra via Toti e piazza Vittorio Veneto per consentire un intervento urgente di manutenzione della pavimentazione in pietra. La decisione è stata presa dal Comune dopo le numerose segnalazioni sui rischi legati al manto stradale, ormai danneggiato in più punti.

A causare i problemi è stata l’usura del tempo: diversi ciottoli risultano spaccati o fuori sede, con pericoli per pedoni, ciclisti e automobilisti. Per questo si è deciso di avviare un cantiere straordinario che non ha ancora una data precisa di conclusione.

Per ridurre i disagi, l’amministrazione ha previsto percorsi alternativi. Chi viaggia verso piazza Vittorio Veneto potrà utilizzare via Bainsizza o via Damiano Chiesa, seguendo la segnaletica che sarà posizionata nei pressi delle deviazioni.

Il Comune invita gli automobilisti a prestare attenzione e ricorda che residenti e commercianti della zona sono stati informati in anticipo sui provvedimenti, così da permettere loro di organizzarsi durante i giorni di chiusura.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09