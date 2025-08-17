iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sarà una serata all’insegna della grande musica italiana quella in programma sabato 30 agosto alle 21. In piazza Garibaldi il pubblico potrà assistere a “Un viaggio per l’Italia attraverso i cantautori italiani”, spettacolo che vedrà protagonisti gli Mdf, gruppo musicale varesino.

La formazione accompagnerà gli spettatori in un percorso fatto di canzoni intramontabili, racconti di vita, di amore e di speranza, offrendo una panoramica delle sonorità e dei testi che hanno segnato la storia del cantautorato nazionale. Dal nord al sud, dalla Lombardia alla Sicilia, la scaletta condurrà in un itinerario musicale che intende valorizzare la ricchezza culturale del nostro Paese.

Un’occasione che unisce musica, poesia e suggestioni visive, pensata per far rivivere emozioni condivise e per ricordare come la canzone d’autore italiana resti ancora oggi un punto di riferimento artistico.

(foto archivio: precedente evento a Castiglione Olona)

17082025