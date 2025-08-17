Cronaca

CESATE – Nel pomeriggio di ieri un incendio è divampato all’interno del Parco delle Groane, nella zona compresa tra la Ceratina e il Grill del Grillo. L’allarme è scattato attorno alle 16.40 e le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda serata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, affiancati da un modulo proveniente da Inveruno. Grazie al loro intervento le fiamme sono state in parte circoscritte, anche attraverso il montaggio di una vasca per agevolare le operazioni. In supporto è stato inoltre allertato un elicottero, pronto a intervenire nella mattinata odierna qualora si verificassero nuove riprese del fuoco.

Per tutta la notte è stato predisposto un presidio con una squadra Aib (antincendio boschivo) e il Dos (direttore delle operazioni di spegnimento), con l’obiettivo di monitorare l’area boschiva e scongiurare eventuali riaccensioni.

Al momento restano da chiarire le cause dell’accaduto.

(foto: un precedente episodio sempre nella zona)

