Ieri a Saronno: incendio palazzina via Fiume. Lite con ferito al Matteotti. Scontro in A9. Fuga col carrello della spesa
17 Agosto 2025
SARONNO – Incendio in una palazzina in via Fiume di Saronno: evacuati i residenti.
Saronno, incendio in una palazzina in via Fiume: evacuati i residenti
Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri, sabato 16 agosto, lungo l’autostrada A9 nel tratto compreso tra Turate e Saronno, dove intorno alle 13.20 si è verificato un incidente che ha visto coinvolte due automobili.
È finita in ospedale la lite scoppiata nel pomeriggio di venerdì 15 agosto in via Leonardo Da Vinci. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito durante un episodio di violenza che ha visto coinvolti alcuni stranieri.
Ferragosto movimentato nella zona dei supermercati tra via Varese e via Primo maggio. Venerdì 15 agosto intorno alle 15.30, un uomo è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi con un carrello della spesa contenente alcuni prodotti non pagati. Notata la scena, un addetto alla vigilanza si è lanciato all’inseguimento tentando di bloccarlo.
