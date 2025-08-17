Città

SARONNO – Incendio in una palazzina in via Fiume di Saronno: evacuati i residenti.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri, sabato 16 agosto, lungo l’autostrada A9 nel tratto compreso tra Turate e Saronno, dove intorno alle 13.20 si è verificato un incidente che ha visto coinvolte due automobili.

È finita in ospedale la lite scoppiata nel pomeriggio di venerdì 15 agosto in via Leonardo Da Vinci. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito durante un episodio di violenza che ha visto coinvolti alcuni stranieri.

Ferragosto movimentato nella zona dei supermercati tra via Varese e via Primo maggio. Venerdì 15 agosto intorno alle 15.30, un uomo è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi con un carrello della spesa contenente alcuni prodotti non pagati. Notata la scena, un addetto alla vigilanza si è lanciato all’inseguimento tentando di bloccarlo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

17082025