Città

SARONNO – Una passione che nasce sin dall’infanzia, quella per la scrittura: Claudia Carnevale coltiva il proprio talento sin dall’infanzia, trascorsa a Saronno. Ciò che era nato per gioco, inseguito come un sogno, diventa ora un nuovo romanzo: “Senza ragione. Vita di Gilbe” è ora nelle librerie, edito dalla casa editrice e discografica Terre Sommerse.

Nata a Saronno, vive nella città degli amaretti da tutta vita: qui ha frequentato il liceo classico, poi vissuto gli anni da studentessa universitaria. Proprio durante questi anni il primo romanzo, “Un cielo così chiaro”, a cui ne sono seguiti molti altri. Una trilogia fantasy prima, un libro di fiabe per bambini, nato per suo figlio. Ora il suo ultimo scritto, nato dalla collaborazione con Carla mamma di Gilberto Valsecchi: “Senza ragione. Vita di Gilbe” racconta la vita breve ma intensa di Gilberto, talento musicale e simbolo di una generazione che non vuole restare a guardare.

“È un tuffo nella sua vita, vista attraverso gli occhi di alcuni dei suoi più grandi amici e di chi ha voluto aiutarci a ricostruire, mattone dopo mattone, nota dopo nota, la sua breve e intensissima permanenza qui. Un regalo che possiamo farci e possiamo fare, per non dimenticare che di questo mondo non possiamo essere soltanto spettatori”, così scrive Claudia sui social.

L’intero ricavo del libro verrà devoluto, per volere dell’autrice e della mamma di Gilberto a Save the Children.

La sinossi

È la storia di Gilberto Valsecchi. Gilbe, per gli amici e per chiunque lo conosceva. Un ragazzo morto inaspettatamente a 27 anni che, con ogni probabilità, se fosse rimasto su questa terra un po’ più a lungo avrebbe sicuramente cavalcato le testate di tutti i più grandi giornali facendosi beffa dei talent – show che tanto ama il nostro stivale. Precursore del Crossover e grandissimo interprete della musica italiana giovanile, è mancato per cause naturali in un giorno di sole, ad agosto del 2010, cogliendo, come al suo solito, tutti di sorpresa. Un po’ di rabbia affianca lo sgomento per la sua dipartita, proprio perché era agli albori del suo successo. Stavano nascendo i primi social, in quegli anni, c’era ancora Myspace in tutto il suo splendore e Facebook si affacciava all’orizzonte come la più grande promessa di miracolo della socializzazione. Nel 2010 Gilbe stava cominciando a diventare un nome insieme ai Nemesi, uno dei suoi gruppi (ne collezionerà all’attivo almeno altri due). Un nome tra i giovani, un nome sui palchi, un nome tra le tantissime copie vendute dei nostri cari, vecchi, CD. Un nome che si affiancava sempre di più a un certo modo di pensare, di capire la vita, di urlare la rabbia per un futuro che, già allora, faceva venire il mal di stomaco a molti ragazzi e a molti adulti. Gilbe comincia a essere seguito, insieme al suo gruppo, da tutta Italia, arrivano ai suoi concerti dalle regioni più disparate, dormendo la notte in auto pur di sentirlo cantare. Disegna personalmente il logo dei Nemesi, una fenice, che arriverà a essere un simbolo, più che uno stemma, che molti ragazzi si faranno tatuare sul braccio mentre lui era ancora in vita. Il simbolo di una rivolta, quanto meno interiore, per non dimenticare che di questo mondo non possiamo essere soltanto spettatori.

