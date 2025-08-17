Comasco

LOMAZZO – L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di don Andrea Livio, che dal 2006 ha ricoperto il ruolo di parroco di San Vito e, a partire dal 2007, è stato il primo parroco dell’unità pastorale di Lomazzo. Il Comune lo ricorda con affetto e gratitudine per l’impegno e il servizio pastorale svolto in quasi vent’anni di presenza nella comunità, durante i quali è stato punto di riferimento per molti fedeli.

Don Andrea era cugino dell’ex premier Silvio Berlusconi. La sua scomparsa a Rovellasca, dove abitava. Originario di Oltrona di San Mamette, aveva 80 anni; il funerale si è svolto ieri ad Oltrona.

(foto: don Andrea Livio, era stato parroco di Lomazzo)

