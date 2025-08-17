Città

SARONNO – VARESE – COMO – La stagione della raccolta dei funghi è ormai entrata nel vivo e, da due settimane, è tornato attivo lo sportello micologico gratuito di Ats Insubria, un servizio pensato per tutelare la salute di tutti gli appassionati che frequentano boschi e sentieri tra Saronno, Varesotto e Comasco. Lo sportello resterà operativo fino al 30 novembre e offre supporto completo: dalla verifica della commestibilità dei funghi raccolti a consigli su pulizia, cottura e conservazione.

Ats Insubria invita i cittadini a non sottovalutare i rischi: oltre un terzo dei funghi analizzati lo scorso anno è risultato non idoneo al consumo, e in diversi casi si è trattato di esemplari apparentemente commestibili, ma raccolti in zone inadatte o mal conservati. “Le intossicazioni più frequenti sono legate proprio all’assenza di controlli o a una preparazione inadeguata. È per questo che invitiamo tutti a far valutare gratuitamente il proprio raccolto dai nostri micologi, presenti allo sportello”, spiegano dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats.

Tra i funghi più insidiosi figura il chiodino (Armillaria Mellea), molto comune ma da bollire sempre prima del consumo. Anche il congelamento richiede attenzione: i funghi vanno trattati correttamente prima della conservazione per evitare rischi alla salute.

Durante la visita allo sportello verranno forniti anche consigli sulla raccolta sicura: i funghi devono essere presentati freschi, interi, puliti, in contenitori rigidi e forati, e non devono provenire da aree inquinate. Il quantitativo massimo raccoltabile è di 3 kg per persona e l’attività è consentita dall’alba al tramonto. I funghi non commestibili verranno confiscati per la distruzione.

In caso di sospetta intossicazione, è fondamentale recarsi immediatamente al pronto soccorso, portando eventuali residui crudi o cotti dei funghi consumati per agevolare la diagnosi. Ats Insubria collabora attivamente con i reparti di emergenza: lo scorso anno sono stati segnalati cinque casi gravi, con otto persone coinvolte e purtroppo un decesso.

Gli sportelli sono aperti su prenotazione:

Como , via Castelnuovo 1

Varese, via Ottorino Rossi 9 (Padiglione Golgi)

Orari: dal lunedì al venerdì, 9-12 e 13.30-15

Contatti: 031 370945 | [email protected]

Un’occasione importante per godersi la natura in sicurezza, riscoprendo la bellezza della raccolta dei funghi nel rispetto delle regole e della salute.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09