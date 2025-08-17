Città

SARONNO – Una nuova iniziativa del Santuario offre un piccolo gioiello a chi desidera portare a casa un segno di devozione: i magneti raffigurano la cupola decorata e lo splendore di Dio Padre che accoglie la Madonna Assunta.

Chi visita il Santuario può ammirare direttamente l’affresco del Concerto degli Angeli realizzato da Gaudenzio Ferrari tra il 1535 e il 1545. Al centro, il volto di Dio Padre è circondato da un vibrante coro di angeli musicanti, intenti a suonare strumenti antichi e immaginari — ben 56, tra arpa, liuto, cornamuse, tamburi e vari flauti. Le dorature sugli strumenti e sulle aureole, insieme a una tavolozza luminosa, rendono la scena una vera e allegoria del Paradiso.

I magneti, disponibili in sacrestia fino alla fine di agosto, non sono solo un souvenir: rappresentano un invito a portare nelle case, anche nelle situazioni quotidiane come la grigliata di Ferragosto, una traccia della bellezza e della fede che il Santuario custodisce.

