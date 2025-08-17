Città

SARONNO – Due nuovi momenti di partecipazione aperti alla comunità organizzati dal coordinamento 4 passi di pace mentre prosegue con costanza e nuove adesioni il digiuno a staffetta per la pace, avviato lo scorso 29 luglio.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 31 agosto con una nuova edizione di “Rompiamo il silenzio”. Alle 22 in piazza Libertà, i partecipanti sono invitati a presentarsi con pentole, coperchi e fischietti per dare vita a un gesto simbolico e sonoro. L’obiettivo è rompere il silenzio sulla situazione di Gaza e della Palestina, dove la popolazione civile continua a vivere sotto il peso di bombardamenti, fame e isolamento. L’iniziativa sarà accompagnata dal suono delle campane e intende ripetere l’esperienza del 27 luglio scorso, che aveva visto una presenza sentita e numerosa.

Il secondo momento si terrà sabato 6 settembre, sempre in piazza Libertà, con una maratona di lettura dedicata alla memoria dei 16 bambini israeliani uccisi nell’attacco del 7 ottobre da Hamas e i 12 mila bambini palestinesi ammazzati nei raid dell’esercito di Israele. A partire dalle 8 del mattino e fino a tarda sera, i volontari si alterneranno per leggere senza interruzione i nomi dei piccoli, in un gesto di testimonianza e di denuncia contro ogni forma di violenza.

“I bambini – spiegano gli organizzatori – sono sempre vittime innocenti e la loro morte è negazione del futuro di un popolo. Abbiamo già voluto ricordare questa infanzia negata attraverso l’installazione “Io, tu, noi… siamo umani? ” in piazza Libertà lo scorso 21 giugno. Ora desideriamo rendere onore a queste piccole vite distrutte attraverso la lettura dei loro nomi.

L’iniziativa è aperta a tutti. Chi desidera offrire la propria voce può contattare Silvana al numero 348 563 4309, indicando la fascia oraria di disponibilità tra quelle previste (8/11, 11/14, 14/17, 17/20, 20/23).

