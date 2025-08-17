Softball

OSPIATE DI BOLLATE – Sarà la quinta e ultima partita a decretare la squadra campione d’Italia. Le Italian Softball Series tra Mkf Bollate e Italposa Forlì restano infatti in equilibrio dopo le due gare giocate ieri sul diamante di Ospiate.

Nel pomeriggio Bollate ha trovato il sorpasso nella serie grazie al successo per 3-1 in gara 3 (nel weekend precedente a Forlì era finita in parità). Decisivi i lanci di Bigatton e soprattutto il fuoricampo da tre punti firmato da Irene Costa, che ha spaccato in due la sfida. Forlì ha provato a rientrare nel finale, accorciando le distanze, ma la difesa lombarda ha chiuso i conti.

In gara 4 la reazione delle romagnole non si è fatta attendere: con le spalle al muro l’Italposa si è imposta per 9-2, trascinata da un attacco prolifico (8 valide) e dalla prova solida di Comar in pedana. Già nel primo inning le ospiti hanno preso il largo con tre punti, incrementando poi il vantaggio fino al definitivo 9-2 al sesto inning.

La serie torna così in parità e lo scudetto si assegnerà nella decisiva gara cinque, in programma oggi domenica 17 agosto alle 11 ancora a Ospiate di Bollate. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

(foto Fibs/Ratti: la bollatese Silvia Torre in azione di gioco ieri)

