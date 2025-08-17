Città

SARONNO – Torna anche per il 2025-2026 l’attesa proposta formativa del Teatro Giuditta Pasta con i TGP Lab, i laboratori teatrali pensati per bambini, ragazzi e adulti. Un’occasione speciale per vivere il teatro non solo come spettacolo, ma come spazio di crescita personale, relazione e creatività.

Le attività inizieranno a ottobre, ma è già possibile iscriversi e approfittare delle tariffe early bird valide fino al 19 settembre, che offrono costi agevolati a chi si iscrive in anticipo. Una scelta vantaggiosa per assicurarsi un posto e iniziare con slancio un percorso entusiasmante.

I percorsi attivi

I laboratori sono organizzati per fasce d’età e affidati a formatori esperti:

Young Lab (7–10 anni) , con Giulia Provasoli: un laboratorio creativo per avvicinarsi al teatro attraverso il gioco e l’immaginazione.

JuniorLab (11–13 anni) , con Lorenzo Leopoldo Egida: esplorazione teatrale tra corpo, voce e improvvisazione.

TeenLab (14–18 anni) , con Lorenzo Leopoldo Egida: un percorso di espressione personale, autenticità e crescita.

Under30 , con Paolo Giorgio: un laboratorio ludico e professionalizzante per giovani attori, con focus sull’opera di Shakespeare.

Laboratori Adulti (dai 30 anni), con Paolo Giorgio: percorsi di formazione teatrale integrata, aperti a chiunque voglia mettersi in gioco, a qualsiasi livello.

Tariffe agevolate (fino al 19 settembre)

Chi si iscrive entro il 19 settembre potrà beneficiare dei seguenti costi:

€374 per il Young Lab (7–10 anni)

€407 per il JuniorLab (11–13 anni)

€429 per il TeenLab (14–18 anni)

€495 per il Laboratorio Under30

€495 per i Laboratori Adulti (dai 30 anni)

È anche possibile partecipare a una o due lezioni di prova, al costo di €22 ciascuna.

Dal 20 settembre entreranno in vigore le tariffe ordinarie.

Un’esperienza che lascia il segno

Fare teatro significa mettersi in ascolto, sperimentare, riscoprire il corpo, la voce e l’incontro con l’altro. I TGP Lab rappresentano uno spazio sicuro e stimolante, dove esprimersi, migliorare le proprie capacità comunicative e utilizzare l’arte come strumento di crescita.

Ogni percorso si concluderà con una restituzione pubblica, aperta a familiari, amici e spettatori, per condividere il lavoro svolto insieme.

Come iscriversi

Le iscrizioni si effettuano online, compilando i moduli disponibili sul sito del Teatro Giuditta Pasta.

I posti sono limitati. Le lezioni si tengono sul palco del Teatro Giuditta Pasta e nella sala Community della Biblioteca Civica di Saronno.

Le attività inizieranno dal 20 ottobre 2025.

Per info e dettagli:

🌐 www.teatrogiudittapasta.it

📩 [email protected]

Per la stagione 2025-2026, ilSaronno è media partner del Teatro Giuditta Pasta. Un’alleanza per sostenere la cultura e raccontare la vita della sala di via Primo maggio, cuore pulsante degli eventi teatrali in città.

