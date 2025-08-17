Tradate: il Centro del Parco Pineta chiuso il 10 e 17 agosto, sentieri sempre accessibili
17 Agosto 2025
TRADATE – Il Parco Pineta informa che il Centro didattico di via ai Ronchi resterà chiuso questa domenica 17 agosto. L’attività riprenderà regolarmente nelle settimane successive.
Rimangono comunque sempre accessibili i percorsi naturalistici dell’area protetta, tra cui il Sentiero della Magia del bosco e il Sentiero del Sistema solare, molto frequentati in ogni stagione da famiglie, appassionati di natura e camminatori: insomma, le possibilità per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta proprio non mancano.
Un’occasione per vivere comunque il parco anche nei giorni di chiusura del Centro, godendo dei suoi tracciati immersi nel verde.
(foto archivio: una veduta del centro didattico all’interno del Parco Pineta, alla periferia di Tradate)
