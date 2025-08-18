Calcio

CARONNO PERTUSELLA -Prosegue la campagna di costruzione della squadra femminile della Caronnese women (serie C) per la stagione 2025-26. Ecco le prime parole di Giorgia Pellegrinelli da nuova giocatrice della Caronnese.

Raccontaci che calciatrice sei

“Sono una calciatrice a cui piace fare assist (l’ultimo passaggio diciamo), più di tecnica che di corsa, sono una più da “fuori area” nel senso che la maggior parte dei gol li ho fatti da fuori, più una seconda punta dai per capirci”.

Da dove nasce la tua passione per il calcio?

“La mia passione nasce dalla mia famiglia, mio papà giocava, tutti i suoi fratelli giocavano e abbiamo sempre vissuto di calcio”.

Cosa ti ha portato a Caronno?

“A Caronno ho trovato un grande progetto, una grande società ma soprattutto delle persone che ci tengono davvero alla squadra femminile e che sono sicura saranno sempre presenti”.

(foto: Giorgia Pellegrinelli in rossoblù. Ha firmato per la Caronnese)

18082025