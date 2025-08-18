Caronno Pertusella, “Adotta un libro”: libri della biblioteca cercano casa
18 Agosto 2025
CARONNO PERTUSELLA – Ottime notizie per tutti i lettori, giovani e adulti, di Caronno Pertusella: fino al 30 agosto sarà possibile recarsi in biblioteca per adottare un libro.
L’iniziativa nasce dalla necessità di spazio per la biblioteca civica comunale: alcuni libri dovranno lasciare gli scaffali, per fare spazio a nuovi acquisti e opportunità di lettura per i cittadini. Ecco come alcuni volumi rimarranno “orfani”, dando possibilità ai caronnesi di scegliere gratuitamente alcuni volumi, dando una seconda vita a libri che hanno già fatto compagnia ad altri utenti.
Per adottare un libro basterà recarsi in biblioteca comunale, in via Caposile 77, negli orari di apertura. Per informazioni è possibile contattare il numero 0296580972 o scrivere a [email protected].
(foto archivio)
