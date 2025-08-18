Comasina

CESANO MADERNO – La città piange la scomparsa di Gian Carlo Mariani, 83enne titolare della torrefazione di via Dante Alighieri, punto di riferimento per generazioni di cesanesi. Conosciuto per la sua cordialità e per il sorriso sempre pronto, Mariani aveva trasformato il locale in un vero salotto cittadino, dove bere un caffè significava anche sentirsi a casa.

L’attività era stata avviata dai genitori nel 1966: grazie alla passione e alla dedizione della famiglia, la torrefazione è cresciuta fino a farsi conoscere anche all’estero; i suoi caffè sono stati esportati in Francia, Germania e persino in Canada.

Negli ultimi anni al suo fianco era entrata la figlia Sara, a garanzia di continuità per un’attività che ha saputo unire qualità e tradizione. Con la scomparsa di Gian Carlo Mariani, Cesano Maderno perde non solo un imprenditore stimato, ma anche una figura molto amata dalla comunità.

Il funerale si è svolto nella mattinata del 14 agosto scorso.

18082025