18 Agosto 2025
SARONNO – Addio a Pippo Baudo con una curiosità su quella volta che con l’amaretto di Saronno…
Nel pomeriggio dell’altro giorno un incendio è divampato all’interno del Parco delle Groane, nella zona compresa tra la Ceratina e il Grill del Grillo. L’allarme è scattato attorno alle 16.40 e le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda serata.
Cesate: incendio nel Parco delle Groane alle porte del Saronnese, vigili del fuoco al lavoro per ore
Una nuova iniziativa del Santuario offre un piccolo gioiello a chi desidera portare a casa un segno di devozione: i magneti raffigurano la cupola decorata e lo splendore di Dio Padre che accoglie la Madonna Assunta.
Santuario di Saronno, arrivano i magneti con la cupola di Gaudenzio Ferrari
Lomazzo: cordoglio per la scomparsa di don Andrea Livio.
