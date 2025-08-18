Cronaca

LOMAZZO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A9 Milano–Como, nel tratto – in direzione nord – compreso tra l’innesto con l’A36 Pedemontana e lo svincolo di Lomazzo sud. Intorno alle 16.30 tre persone sono rimaste coinvolte in un sinistro generato da una caduta da moto: una donna di 38 anni, un uomo di 44 e un’altra donna di 44 anni sono rimati feriti.

Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: tre ambulanze, l’elisoccorso e personale sanitario con l’automedica. Due dei feriti sono stati valutati in codice giallo, ovvero con contusioni varie ma non in pericolo di vita; ed uno in codice verde, ovvero con lievi lesioni. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione, ma hanno richiesto il trasporto in ospedale per accertamenti.

La gestione dell’intervento è stata coordinata dalla centrale operativa di Areu, con il supporto delle forze dell’ordine e degli enti competenti per la viabilità; sul posto anche la polizia stradale. Per effetto del sinistro si sono verificati rallentamenti in A9.

