Comasco

MOZZATE – Ancora poche settimane prima dell’inizio del Palio di Mozzate, in occasione della festa di Sant’Alessandro. Come già reso noto, quest’anno parteciperanno soltanto tre rioni – Bozzente, Mornera e La Torre – mentre Solaro non sarà della partita.

Il maggiorente Walter Panzeri, però, è stato ben chiaro: l’organizzazione palio prosegue senza interruzioni, insieme al programma religioso della patronale. L’avvio delle celebrazioni è previsto per martedì 26 agosto con il tradizionale falò del pallone dei martiri, che si terrà sul sagrato della chiesa parrocchiale alle 20.30.

Il giorno seguente, mercoledì 27, sarà dedicato al suffragio dei caduti al cimitero, con una celebrazione allo stesso orario. Giovedì 28, dopo la messa delle 19 apre lo stand gastronomico in oratorio. L’apertura ufficiale della manifestazione si terrà venerdì 5 settembre: alle 20.30 ci sarà il corteo accompagnata dal corpo musicale e con la partecipazione dei rioni in abiti storici. Il corteo arriverà fino alla chiesa di Sant’Alessandro, dove verrà acceso il braciere. Qui si terrà la messa e il giuramento dei capitani, del maggiore e del presidente di giuria. La serata proseguirà con il concerto sul campo dell’oratorio.

Dal giorno successivo prenderanno il via i giochi del palio, in versione ridotta rispetto agli anni passati: ad aspettare i rioni saranno i giochi d’acqua e la gimkana, insieme alla “maratona dei rioni” e alle corse competitive maschili e femminili.

Il clou sarà sabato 13 settembre in piazza Cornaggia, dove si svolgerà anche l’attesissima edizione del palo della cuccagna, che decreterà il vincitore dei giochi.

(foto archivio: palio Mozzate del 2023)

