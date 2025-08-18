Saronnese

ORIGGIO – Il Comune di Origgio invita cittadini e appassionati di fotografia a partecipare al nuovo concorso dedicato al tema “Feste, sagre e musica”, pensato per valorizzare momenti di socialità e tradizione. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 settembre.

Ogni partecipante potrà proporre un massimo di tre scatti, in bianco e nero o a colori. Le fotografie, insieme al modulo di adesione scaricabile dal sito comunale, dovranno essere consegnate in biblioteca. Una giuria individuerà le tre opere migliori: al vincitore andranno 200 euro, al secondo classificato 100 e al terzo 50.

Le dodici immagini più rappresentative saranno inoltre inserite nel calendario comunale 2026.

(foto archivio)

