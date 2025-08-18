Cronaca

SARONNO – Intervento dei mezzi di soccorso nella notte tra sabato e domenica davanti alla stazione ferroviaria centrale di piazza Cadorna, chiusa in quell’orario. Poco dopo le 3.40 un uomo di 32 anni ha accusato un malore ed è stata allertata la centrale operativa Areu.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno in codice verde. Dopo le prime cure sul posto, il 32enne è stato trasportato all’ospedale di Saronno, dove è arrivato intorno alle 4.

Il trentaduenne è stato dunque prontamente assistito e le sue condizioni non risultano preoccupanti.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

