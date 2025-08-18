Cronaca

SARONNO – Momenti concitati l’altra notte in via Mazzini, dove poco dopo le 3.15 è stata segnalata un’aggressione. La chiamata è arrivata alla centrale operativa Areu, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Saronno.

I soccorritori hanno prestato assistenza a una persona coinvolta in questo episodio, i cui contorni sono da definire. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e cosa sia accaduto effettivamente.

Le condizioni della persona soccorsa non destano alcuna preoccupazione.

Via Mazzini è una delle strade che si trovano nella zona pedonale del centro storico saronnese.

(foto archivio: carabinieri in via Mazzini)

18082025