UBOLDO – È stato il sistema d’allarme del ristorante Karalis, in via Iv novembre, a far fallire il colpo nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto. L’allerta è scattata intorno alle 4, quando i sensori hanno rilevato un’intrusione da una finestra posta a circa quattro metri d’altezza. Il locale in questo periodo è chiuso per ferie riaprirà il 25 agosto.

Il segnale ha raggiunto immediatamente il titolare, che si trovava in Sardegna per le vacanze estive. Sveglio nel cuore della notte, l’uomo ha contattato i carabinieri della compagnai di Saronno chiedendo un intervento urgente. In pochi minuti due pattuglie erano già sul posto da Saronno e stazione di Uboldo.

I militari hanno raggiunto l’edificio e individuato segni dell’effrazione. All’interno si trovava ancora il ladro, che non rispondeva agli inviti a uscire. Per consentire l’accesso, sono stati chiamati anche i vigili del fuoco: i pompieri hanno utilizzato la stessa finestra da cui il malvivente era entrato per aprire la via ai carabinieri.

Il controllo è proseguito stanza per stanza fino al locale attiguo, dove l’uomo è stato infine trovato e fermato. Dopo essere salito sul tetto si era infilato nell’impianto di aerazione ed è passato nel locale vicino ma… non è riuscito a dileguarsi. Dopo l’identificazione è scattato l’arresto.

Grazie al sistema di allarme, al pronto intervento del titolare e alla collaborazione tra carabinieri e vigili del fuoco, il tentativo di furto si è concluso in un niente di fatto per il ristorante e con un ladro in manette.

