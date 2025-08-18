iltra2

TRADATE – «Le divise della polizia di Stato devono essere Made in Italy». È la posizione del deputato tradatese della Lega Stefano Candiani in merito alla gara bandita dal ministero dell’Interno per la fornitura di 60 mila camicie destinate alla polizia, che apre anche a Paesi extra-Ue come Egitto, Cina o Bangladesh.

Candiani ha sottolineato come questa scelta rischi di andare in contrasto con i principi politici, economici e strategici della maggioranza che sostiene l’attuale governo. Intervenendo durante il Question time alla Camera, ha rivolto un’interrogazione al ministro del Made in Italy Adolfo Urso per chiedere una presa di posizione chiara.

“Occorre che il governo definisca con rapidità precise linee guida per garantire forniture Made in Italy, specialmente quando si tratta di forze dell’ordine – ha dichiarato – Non possiamo accettare di subire una concorrenza sleale da parte di Cina o Bangladesh, soprattutto in un settore che in territori come il Varesotto vanta una tradizione secolare nella tessitura”.

