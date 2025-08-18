iltra2

TRADATE – Un temporale particolarmente intenso, abbattutosi l’altro ieri sera sulla zona, ha provocato danni ad alcuni fusibili dell’ospedale di Tradate, causando il malfunzionamento dell’impianto di raffreddamento a servizio del pronto soccorso e della mensa. La conseguenza è stata una situazione di disagio per pazienti e personale, proprio in una giornata caratterizzata da temperature elevate.

L’intervento dei tecnici è stato immediato: nel corso della mattinata successiva sono stati sostituiti i componenti elettronici danneggiati e nel primo pomeriggio il sistema è tornato in funzione. La situazione è quindi rientrata e gli impianti di raffreddamento operano nuovamente in modo regolare.

(foto archivio: l’ospedale di Tradate)

