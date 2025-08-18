Comasco

MARIANO COMENSE – Una Audi A3 acquistata a nome di un imprenditore brianzolo e poi rivenduta in pochi giorni ha portato i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense a denunciare un 73enne della provincia di Napoli. L’uomo, pensionato e con precedenti penali, è accusato di sostituzione di persona nell’ambito di una truffa che aveva fruttato oltre 46mila euro.

La vicenda è emersa dopo la denuncia di un imprenditore marianese di 70 anni, presentata il 19 maggio. Le indagini hanno permesso di ricostruire come il truffatore, utilizzando documenti d’identità e fiscali falsi intestati alla vittima, avesse attivato il 7 maggio un conto corrente online. Nei giorni successivi, tra il 9 e il 12 maggio, si è finto l’imprenditore per acquistare a Parma una Audi A3, pagata con un finanziamento intestato al nome del brianzolo per un totale di 46.383 euro.

L’auto è stata ritirata il 15 maggio e subito rivenduta per 26mila euro a una terza persona, che a sua volta il 28 maggio l’ha ceduta a una concessionaria di Milano per 27.175 euro. Al momento non è stata accertata la complicità dei soggetti coinvolti nella catena di rivendite.

Il 73enne è stato identificato grazie all’applicativo S.A.R.I. e al riconoscimento effettuato dall’addetto della concessionaria di Parma che gli aveva consegnato l’auto. I carabinieri di Mariano Comense stanno proseguendo le indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri complici.

