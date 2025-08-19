Basket

SARONNO – Comincia oggi la preparazione del gruppo Robur Basket Saronno e Progetto Giovani Cantù che affronterà il prossimo campionato di Serie B Interregionale, dove i biancazzurri sono neo retrocessi. Alla guida del roster ci sarà coach Luca Ansaloni, ex giocatore di Serie A e allenatore con positive esperienze tanto con i giovani quanto in categoria.



La squadra comincerà a radunarsi in serata per le prime corse verso il debutto in campionato di fine mese. Presto, fanno sapere dal club saronnese, sveleremo il roster completo e siamo già al lavoro per la presentazione ufficiale della stagione. Buon lavoro coach Ansaloni e benvenuto alla Robur”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

19082025