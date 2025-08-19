Calcio Eccellenza, il calendario 2025-2026. Le date dei derby tra Fbc Saronno, Caronnese, Ardor Lazzate
19 Agosto 2025
SARONNO – Al via domenica 14 settembre il campionato di Eccellenza stagione 2025-2026, che si annuncia veramente super. Ci sono tante squadre che hanno alzato l’asticella, e che puntano in alto, come Fbc Saronno, Caronnese ed Ardor Lazzate.
1ª giornata – andata 14 settembre 2025 (ore 15.30) / ritorno 11 gennaio 2026 (ore 15.30)
-
Alta Brianza Tavernerio – Ardor Lazzate
-
Arcellasco Città di Erba – FBC Saronno 1910
-
Arconatese 1926 – Rhodense
-
Caronnese – Besnatese
-
Sedriano – Mariano
-
Sestese – Magenta
-
Vergiatese – Lentatese
-
Vigevano 1921 – Legnano
-
Vis Nova Giussano – Solbiatese 1911
2ª giornata – andata 21 settembre 2025 (ore 15.30) / ritorno 18 gennaio 2026 (ore 15.30)
-
Ardor Lazzate – Arcellasco Città di Erba
-
Besnatese – Alta Brianza Tavernerio
-
Legnano – Vis Nova
-
Lentatese – Vigevano
-
Magenta – Caronnese
-
Mariano – Vergiatese
-
Rhodense – Sedriano
-
Fbc Saronno –Arconatese
-
Solbiatese – Sestese
3ª giornata – andata 28 settembre 2025 (ore 15.30) / ritorno 25 gennaio 2026 (ore 15.30)
-
Alta Brianza Tavernerio – Magenta
-
Arcellasco Città di Erba – Besnatese
-
Arconatese 1926 – Ardor Lazzate
-
Caronnese – Solbiatese
-
Fbc Saronno – Rhodense
-
Sestese – Legnano
-
Vergiatese – Sedriano
-
Vigevano – Mariano
-
Vis Nova – Lentatese
4ª giornata – andata 5 ottobre 2025 (ore 15.30) / ritorno 1 febbraio 2026 (ore 15.30)
-
Ardor Lazzate – Fbc Saronno
-
Besnatese – Arconatese
-
Legnano – Caronnese
-
Lentatese – Sestese
-
Magenta – Arcellasco
-
Mariano – Vis Nova
-
Rhodense – Vergiatese
-
Sedriano – Vigevano
-
Solbiatese – Alta Brianza
5ª giornata – andata 8 ottobre 2025 (ore 15.30) / ritorno 4 febbraio 2026 (ore 15.30)
-
Alta Brianza Tavernerio – Legnano
-
Arcellasco Città di Erba – Solbiatese
-
Arconatese 1926 – Magenta
-
Ardor Lazzate – Rhodense
-
Caronnese – Lentatese
-
Fbc Saronno – Besnatese
-
Sestese – Mariano
-
Vigevano – Vergiatese
-
Vis Nova– Sedriano
6ª giornata – andata 12 ottobre 2025 (ore 15.30) / ritorno 8 febbraio 2026 (ore 15.30)
-
Besnatese – Ardor Lazzate
-
Legnano – Arcellasco Città di Erba
-
Lentatese – Alta Brianza
-
Magenta – Fbc Saronno
-
Mariano – Caronnese
-
Rhodense – Vigevano
-
Sedriano – Sestese
-
Solbiatese – Arconatese
-
Vergiatese – Vis Nova
7ª giornata – andata 19 ottobre 2025 (ore 15.30) / ritorno 15 febbraio 2026 (ore 15.30)
-
Alta Brianza – Mariano
-
Arcellasco – Lentatese
-
Arconatese – Legnano
-
Ardor Lazzate – Magenta
-
Besnatese – Rhodense
-
Caronnese – Sedrano
-
Fbc Saronno – Solbiatese
-
Sestese – Vergiatese
-
Vis Nova – Vigevano
8ª giornata – andata 26 ottobre 2025 (ore 15.30) / ritorno 22 febbraio 2026 (ore 15.30)
-
Legnano – Fbc Saronno
-
Lentatese – Arconatese
-
Magenta – Besnatese
-
Rhodense – Vis Nova
-
Sedriano – Alta Brianza
-
Solbiatese – Ardor Lazzate
-
Vergiatese – Caronnese
-
Vigevano – Sestese
9ª giornata – andata 2 novembre 2025 (ore 15.30) / ritorno 1 marzo 2026 (ore 15.30)
-
Alta Brianza – Vergiatese
-
Arcellasco – Sedriano
-
Arconatese – Mariano
-
Ardor Lazzate – Legnano
-
Besnatese – Solbiatese 1911
-
Caronnese – Vigevano 1921
-
Magenta – Rhodense
-
FBC Saronno 1910 – Lentatese
-
Sestese – Vis Nova Giussano
10ª giornata – andata 5 novembre 2025 (ore 14.30) / ritorno 4 marzo 2026 (ore 15.30)
-
Legnano – Besnatese
-
Lentatese – Ardor Lazzate
-
Mariano Calcio – Fbc Saronno
-
Rhodense – Sestese
-
Sedriano – Arconatese
-
Solbiatese – Magenta
-
Vergiatese – Arcellasco
-
Vigevano – Alta Brianza
-
Vis Nova – Caronnese
11ª giornata – andata 9 novembre 2025 (ore 15.30) / ritorno 8 marzo 2026 (ore 15.30)
-
Alta Brianza Tavernerio – Vis Nova
-
Arcellasco Città di Erba – Vigevano
-
Arconatese – Vergiatese
-
Ardor Lazzate – Mariano
-
Besnatese – Lentatese
-
Caronnese – Sestese
-
Magenta – Legnano
-
Fbc Saronno – Sedriano
-
Solbiatese – Rhodense
12ª giornata – andata 16 novembre 2025 (ore 14.30) / ritorno 15 marzo 2026 (ore 15.30)
-
Legnano – Solbiatese
-
Lentatese – Magenta
-
Mariano – Besnatese
-
Rhodense – Caronnese
-
Sedriano – Ardor Lazzate
-
Sestese – Alta Brianza
-
Vergiatese – Fbc Saronno
-
Vigevano – Arconatese 1926
-
Vis Nova – Arcellasco
13ª giornata – andata 23 novembre 2025 (ore 15.30) / ritorno 22 marzo 2026 (ore 15.30)
-
Alta Brianza Tavernerio – Caronnese
-
Arcellasco – Sestese
-
Arconatese – Vis Nova
-
Ardor Lazzate – Vergiatese
-
Besnatese – Sedriano
-
Legnano – Rhodense
-
Magenta – Mariano
-
FBC Saronno 1910 – Vigevano
-
Solbiatese – Lentatese
14ª giornata – andata 30 novembre 2025 (ore 15.30) / ritorno 29 marzo 2026 (ore 15.30)
-
Caronnese – Arcellasco
-
Lentatese – Legnano
-
Mariano – Solbiatese 1911
-
Rhodense – Alta Brianza
-
Sedriano – Magenta
-
Sestese – Arconatese 1926
-
Vergiatese– Besnatese
-
Vigevano – Ardor Lazzate
-
Vis Nova – FBC Saronno 1910
15ª giornata – andata 7 dicembre 2025 (ore 15.30) / ritorno 12 aprile 2026 (ore 15.30)
-
Arcellasco – Alta Brianza
-
Arconatese – Caronnese
-
Besnatese – Vigevano
-
Ardor Lazzate – Vis Nova
-
Legnano – Mariano
-
Lentatese – Rhodense
-
Magenta – Vergiatese
-
FBC Saronno 1910 – Sestese
-
Solbiatese – Sedriano
16ª giornata – andata 14 dicembre 2026 (ore 15.30) / ritorno 19 aprile 2026 (ore 15.30)
-
Alta Brianza Tavernerio – Arconatese
-
Arcellasco – Rhodense
-
Caronnese – Fbc Saronno
-
Mariano – Lentatese
-
Sedriano – Legnano
-
Sestese – Ardor Lazzate
-
Vergiatese – Solbiatese
-
Vigevano 1921 – Magenta
-
Vis Nova – Besnatese
17ª giornata – andata 21 dicembre 2026 (ore 15.30) / ritorno 26 aprile 2026 (ore 15.30)
-
Arconatese – Arcellasco
-
Ardor Lazzate – Caronnese
-
Besnatese – Sestese
-
Legnano – Vergiatese
-
Magenta – Vis Nova
-
Rhodense – Mariano
-
Fbc Saronno – Alta Brianza
- Solbiatese – Vigevano
- Lentatese – Sedriano
19082025