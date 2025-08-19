Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate (Eccellenza) arricchisce il proprio organico con quattro giovani innesti. La società gialloblù ha annunciato l’arrivo dei portieri Francesco Petriccione e Christian Zanforlin, del centrocampista Fabio Gualtieri e dell’attaccante Matteo Buzzetti.

Petriccione, classe 2007, proviene dalla Vogherese, mentre Zanforlin, classe 2006, ha difeso i pali della Fucina: entrambi vanno a completare il reparto dei portieri insieme a Ferrara.

Per il centrocampo mister Ferdinando potrà contare su Fabio Gualtieri, classe 2006 reduce da una stagione con il Club Milano. In attacco arriva Matteo Buzzetti, nato nel 2007, che ha giocato l’ultima annata con la Lentatese in prestito dalla Varesina. La società ha dato il benvenuto ai nuovi under, che saranno a disposizione per la prossima stagione.

