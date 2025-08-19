Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Nella notte tra sabato e domenica un’auto è finita contro un albero crollato in via Milano, all’altezza del Villaggio Brollo, nei pressi del confine con Solaro. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 29 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. L’episodio è avvenuto poco prima delle 4. Secondo quanto ricostruito, l’albero si è abbattuto sulla carreggiata dopo aver sfondato il parapetto rialzato e il guard-rail che delimitano l’area boschiva del Parco delle Groane, a ridosso della pista ciclopedonale del sottopasso ferroviario. Non è chiaro se il cedimento sia avvenuto nel momento stesso del passaggio della vettura o poco prima, impedendo comunque al conducente di evitare l’impatto.

Sul posto, allertati da Areu alle 3.50, sono intervenuti un’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e i carabinieri della compagnia di Desio. L’urto è stato particolarmente violento, come dimostrano i segni rimasti sull’asfalto e le chiazze di liquidi fuoriusciti dall’auto. Dopo le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare e spostare a bordo strada il tronco crollato.

