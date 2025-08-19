Cronaca

CESATE – Un vasto incendio ha impegnato per tre giorni consecutivi i volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, chiamati a fronteggiare le fiamme divampate nel pomeriggio di sabato 16 agosto nella zona tra corso Europa e via XII Strada. L’allarme è scattato poco prima delle 17 e ha richiesto l’immediato intervento delle squadre Aib del Parco, coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Marco Monti, in stretto raccordo con i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la centrale di Curno. Sul posto si sono alternati complessivamente venticinque volontari, affiancati anche dal personale della polizia locale.

Le operazioni, particolarmente complesse, si sono protratte per tre giorni, con la bonifica tuttora in corso. Una prima stima non ufficiale parla di circa due ettari e mezzo di bosco distrutti. Le fasi più critiche sono state quelle della serata di sabato e della notte successiva, quando le fiamme hanno richiesto un impegno straordinario da parte delle squadre a terra.

Determinante il contributo dei vigili del fuoco, presenti con i distaccamenti locali, del comando provinciale di Milano e con l’autobotte di Bovisio Masciago, oltre ai volontari della Protezione civile di Seveso. Domenica è entrato in azione anche l’elicottero antincendio di Regione Lombardia, che ha operato utilizzando la vasca di rifornimento allestita sul piazzale della sede del Parco a Solaro, dove il nuovo impianto con cisterna e pompe ha permesso rapidi decolli e atterraggi. Alla catena dei soccorsi si è aggiunto anche un florovivaista della zona, che ha messo a disposizione la propria riserva d’acqua per contrastare le fiamme.

“Un ringraziamento sentito va a tutti i volontari che, con grande generosità e professionalità, hanno garantito la sicurezza del territorio» hanno sottolineato il presidente del Parco, Emiliano Campi, il direttore generale Attilio Fiore e il comandante della polizia locale, Claudio Attilio Camisasca.

(foto: le operezioni di bonifica, l’incendio e la vasca per all’approvigionamento dell’acqua)

