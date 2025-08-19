Cogliate

COGLIATE – Tra i sedici concorrenti della nuova edizione di “Bake Off Italia”, che prenderà il via venerdì 5 settembre su Real Time con la conduzione di Brenda Lodigiani, c’è anche Marco Fusaro, 47 anni, di Cogliate. La produzione ha reso noto il cast ufficiale e nella lista è comparso anche il nome del cogliatese, pronto a mettersi alla prova sotto la celebre tenda del talent dedicato alla pasticceria.

Per Marco, sportivo e appassionato di montagna, la partecipazione rappresenta una sfida personale e un nuovo percorso di vita. Per partecipare al programma ha lasciato temporaneamente il lavoro di consulente in ambito risorse umane. “La mia passione per i dolci nasce da bambino e si è consolidata negli anni grazie anche alla sana competizione con mia suocera in cucina – racconta – oggi voglio capire se davvero la pasticceria può diventare una nuova strada. Bake Off è un’occasione per migliorarmi e superare i miei limiti”.

Marco non ha dimenticare di citare l’importanza della sua famiglia, moglie e due figli “i primi assaggiatori”. La chiama simpaticamente “la famiglia M”, perché tutti i componenti, compresi gli animali domestici, hanno un nome che inizia con questa lettera. Un dettaglio che racconta con ironia ma che, insieme al suo carattere competitivo, lo rende un volto già distintivo del cast.

Alla soglia dei cinquant’anni, Marco si considera in cerca di emozioni forti e vede nella pasticceria una nuova scalata, dopo quelle in montagna. “Non partecipo per perdere, ma per vincere” sottolinea, con lo stesso spirito agonistico che lo ha sempre accompagnato nello sport.

(foto: Credit © Warner Bros. Discovery)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09