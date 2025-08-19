Comasco

TURATE – Il Comune di Turate informa i cittadini che la Casetta dell’acqua di via Garibaldi è nuovamente operativa. Dopo l’atto vandalico che recentemente aveva causato danni all’impianto, si è provveduto a un primo intervento di ripristino che ha permesso la riattivazione del servizio.

La struttura torna così a disposizione della cittadinanza, offrendo un’alternativa sostenibile e a basso costo per l’approvvigionamento di acqua potabile. L’Amministrazione comunale di Turate invita tutti a utilizzare con rispetto questo servizio pubblico e rinnova l’impegno per la tutela e la cura dei beni comuni.

Proseguono gli accertamenti per chiarire tutti i contorni della vicenda relativa all’episodio di vandalismo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

19082025