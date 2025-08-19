Comasco

LOMAZZO – Dopo settimane di irreperibilità, un 23enne residente in città si è presentato spontaneamente al comando dei carabinieri, mettendo fine alla sua fuga. Il giovane era destinatario di un provvedimento di revoca degli arresti domiciliari disposto dal magistrato di sorveglianza di Varese.

La misura alternativa era stata inizialmente concessa, ma lo scorso 20 giugno ne era già stata disposta la revoca con l’ordine di traduzione in carcere, a causa della sua assenza dal luogo in cui avrebbe dovuto scontare la pena. A pesare sulla decisione anche la posizione della sorella, che non aveva più accettato di garantirgli ospitalità nella propria abitazione.

Nel pomeriggio di giovedì 14 agosto i carabinieri della stazione di Lomazzo hanno quindi dato seguito al provvedimento, dopo che il giovane si è presentato spontaneamente costituendosi.

Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di Como, il “Bassone”, dove sconterà la pena.

