Ieri a Saronno: tenta di rubare al ristorante, beccato dal proprietario in vacanza. Aggressione in centro. Sostituzione di persona: denunciato
19 Agosto 2025
SARONNO – Tenta di rubare al ristorante Karalis di Uboldo: beccato dal proprietario in vacanza con le telecamere, bloccato dai carabinieri.
Momenti concitati l’altra notte in via Mazzini, dove poco dopo le 3.15 è stata segnalata un’aggressione. La chiamata è arrivata alla centrale operativa Areu, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Saronno.
Intervento dei mezzi di soccorso nella notte tra sabato e domenica davanti alla stazione ferroviaria centrale di piazza Cadorna, chiusa in quell’orario. Poco dopo le 3.40 un uomo di 32 anni ha accusato un malore ed è stata allertata la centrale operativa Areu.
Una Audi A3 acquistata a nome di un imprenditore brianzolo e poi rivenduta in pochi giorni ha portato i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense a denunciare un 73enne della provincia di Napoli. L’uomo, pensionato e con precedenti penali, è accusato di sostituzione di persona nell’ambito di una truffa che aveva fruttato oltre 46 mila euro.
