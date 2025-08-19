Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione domenica a mezzogiorno in piazza Avis, dove un gruppo di stranieri ha dato vita a una violenta lite. Alla base della discussione ci sarebbe stata una bicicletta, forse rubata, anche se al momento non ci sono conferme sulla sua provenienza e sui motivi della rissa.

Dalle parole si è presto passati ai fatti, con calci e pugni tra i contendenti. La scena, avvenuta in pieno giorno e davanti a diversi passanti, ha destato preoccupazione tra i residenti e chi si trovava in zona, tanto che in molti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti alcune pattuglie della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Saronno. L’arrivo delle divise ha provocato il fuggi fuggi dei partecipanti alla rissa, che si sono dileguati rapidamente nelle vie circostanti.

Gli agenti hanno raccolto le prime testimonianze e stanno ricostruendo l’accaduto per capire cosa abbia originato lo scontro e se vi siano eventuali responsabilità penali. Saranno vagliate anche le immagini della videosorveglianza.

