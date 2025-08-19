Città

SARONNO – A partire da giovedì 21 agosto e fino a mercoledì 10 settembre la viabilità nel centro cittadino subirà diverse modifiche a causa di un cantiere che interesserà via Stampa Soncino. L’intervento comporterà cambiamenti nei sensi di marcia e nuovi obblighi per gli automobilisti, con l’invito a prestare attenzione alla segnaletica.

In particolare, il tratto di via Stampa Soncino compreso tra via Quattro Novembre e via Marconi sarà chiuso al traffico e alla sosta. L’area sarà destinata al cantiere e i veicoli lasciati in sosta verranno rimossi forzatamente. Potranno accedere soltanto i residenti e i mezzi di soccorso, che circoleranno a doppio senso a monte e a valle della chiusura.

Per quanto riguarda via Quattro Novembre, sono previste due situazioni differenti: il tratto tra via Stampa Soncino e via S. Banfi vedrà l’inversione del senso di marcia, con obbligo di procedere in direzione via Milano, mentre la parte compresa tra via S. Banfi e via Cesati rimarrà a doppio senso.

Cambia anche via S. Banfi, che diventerà a senso unico in direzione via Bucco/via Stampa Soncino con partenza da via Quattro Novembre. Obblighi di svolta sono introdotti anche in diversi incroci: chi percorre via Stampa Soncino dovrà girare a sinistra verso via Milano, chi arriva da via Cesati dovrà fermarsi allo stop e procedere a destra sempre in direzione via Milano, e chi percorre via Venticinque Aprile dovrà svoltare a destra all’intersezione con via Quattro Novembre.

Infine, i veicoli provenienti da via F. Reina e diretti su via Quattro Novembre, in corrispondenza dell’incrocio con via Stampa Soncino, dovranno proseguire dritto.

