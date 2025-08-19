Uboldo: sei nuovi soccorritori entrano a fare parte di Sos
19 Agosto 2025
UBOLDO – L’associazione Sos Uboldo, che con le proprie ambulanze garantisce il servizio di pronto intervento sanitario sul territorio, ha accolto sei nuovi soccorritori certificati. Durante l’estate i volontari hanno concluso il percorso di formazione, superando l’esame finale che permette di operare nelle squadre di emergenza. Si tratta di un traguardo frutto di impegno e dedizione, che consente ora ai nuovi soccorritori di affiancare i colleghi già attivi negli interventi quotidiani a sostegno della comunità.
Dall’associazione arriva un ringraziamento per la passione e l’energia che i volontari continuano a mettere al servizio degli altri, con l’auspicio che l’ingresso di nuove forze rafforzi ulteriormente l’attività a favore della cittadinanza.
