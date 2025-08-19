iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Si conclude dopo una stagione e mezza l’esperienza di Francesco Coghetto alla Varesina, formazione calcistica di Venegono Superiore che partecipa al campionato di Serie D. Il difensore classe 2003, arrivato dal Fiorenzuola sotto la guida di mister Marco Spilli, ha collezionato 52 presenze e un assist con la maglia rossoblù.

Da alcuni giorni Coghetto si è trasferito in Sardegna, dove vestirà i colori del Sassari Latte Dolce, formazione che milita nel girone G di Serie D.

La società varesina ha salutato ufficialmente il giocatore con una nota: “Si sono separate in questa calda estate le strade con Francesco Coghetto, difensore classe 2003. Grazie per la tua dedizione e il tuo impegno e per tutte le 52 volte che hai indossato i nostri colori. In bocca al lupo per il tuo futuro”.

