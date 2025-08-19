VEDANO OLONA – La Sagra di San Rocco è tornata a illuminare il cuore di Vedano Olona, riportando in piazza l’energia, la gioia e il calore di una tradizione che negli ultimi anni si era affievolita, ma che ora – con forza e partecipazione – ha ritrovato nuova vita.

La serata, svoltasi lo scorso fine settimana con un’ampia partecipazione da parte dei cittadini, ha rappresentato un vero e proprio successo sotto ogni punto di vista: musica, divertimento, convivialità e, soprattutto, un forte senso di comunità. La piazza si è riempita di sorrisi, di famiglie e di giovani, animata da una proposta culturale e gastronomica capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Un evento reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Vedano Olona – in particolare al Vicesindaco Fabiola Conti, che ha coordinato l’intera iniziativa con visione e attenzione – per aver creduto nel valore della tradizione e nel suo potenziale di rinascita.

Fondamentale il contributo della Pro Loco Vedano Olona, che ha curato con passione tutta l’area gastronomica, offrendo sapori autentici e momenti di condivisione attorno ai tavoli.

La serata è stata aperta con grinta dall’Orchestra Kapatosta, seguita poi dal trascinante DJ set “Voglio tornare negli anni ’80” con Mister P. e Ginger, che hanno trasformato la piazza in una pista da ballo sotto le stelle, grazie a un viaggio musicale tra vinili anni ’70 e ’80.

A supporto dell’intera comunicazione e promozione dell’evento, lo studio Ghe Sem, che ha curato riprese video e fotografiche, contribuendo a immortalare i momenti più significativi di questa rinnovata festa popolare.

Un sentito grazie, infine, va a tutte le persone che hanno partecipato con entusiasmo e allegria: è proprio la loro presenza il vero motore che ha fatto ripartire la Sagra di San Rocco.

Il Distretto del Commercio Alto Olona si unisce nel celebrare questo momento di rinascita, convinto che iniziative come questa rappresentino un importante tassello nella valorizzazione del territorio e nella promozione della vita comunitaria.