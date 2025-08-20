Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Momenti di paura lunedì 18 agosto sulla banchina della stazione, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha aggredito un passante con un calcio.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 8, mentre il treno diretto a Milano Cadorna stava entrando in stazione. Secondo quanto raccontato dai presenti, l’uomo aveva già inveito verbalmente contro alcuni viaggiatori e, avvicinandosi a un passeggero, ha sputato a terra in sua direzione. Quest’ultimo, nel tentativo di evitare la scena, si è spostato: un gesto che ha scatenato la reazione violenta, culminata con un calcio alle spalle.

Nonostante l’accaduto, entrambi sono saliti sul convoglio. I viaggiatori hanno subito avvisato il capotreno, che ha cercato di calmare l’individuo, mentre nel frattempo venivano allertate le forze dell’ordine. L’uomo è stato poi fatto scendere dopo alcune fermate.

La vittima è stata assistita dal personale Trenord, che ha fornito ghiaccio per ridurre il gonfiore causato dal colpo al gomito. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione e rabbia tra i pendolari che hanno assistito alla scena.

