Comasco

BREGNANO – Il violento temporale che ha colpito il territorio a Ferragosto ha provocato la caduta di alcune piante nell’area umida e nella zona retrostante i campi da tennis.

L’amministrazione comunale ha subito segnalato la situazione agli enti competenti, in particolare al Parco del Lura e alla Protezione civile, che si occuperanno delle operazioni di rimozione e di messa in sicurezza.

L’obiettivo è riportare in tempi rapidi le aree interessate alla piena fruibilità da parte dei cittadini, garantendo condizioni di sicurezza.

Dal municipio è arrivato un ringraziamento ai volontari e agli operatori che, anche nei giorni di festa, si sono messi al lavoro per tutelare il territorio.

20082025