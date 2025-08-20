Calcio d’estate: il test del Fbc Saronno con il Ceriano finisce con una sorpresa
20 Agosto 2025
SARONNO – Amichevole oggi pomeriggio al centro sportivo Matteotti: il Fbc Saronno (Eccellenza) perde 1-2 contro il Ceriano (Promozione). Prova con luci e ombre per i biancocelesti, con l’allenatore Fabio Tibaldo non del tutto soddisfatto, in una partita nella quale comunque i biancocelesti di casa hanno costruito tante occasioni da gol.
Davanti a circa un centinaio di spettatori, sotto un cielo coperto e con pioggia a tratti, il Ceriano passa al 27’ con una giocata personale di Mior. Nella ripresa, all’11’, raddoppio di Ronchi su assist di Schiavo. Il Saronno, dopo diverse opportunità sprecate, accorcia al 34’ con un bel tiro al volo di capitan Vaglio.
(foto Letizia Elli: mister Fabio Tibaldo)
20082025