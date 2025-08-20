Calcio

SARONNO – Appuntamento oggi con la terza amichevole pre-stagionale del Fbc Saronno (Eccellenza): l’incontro è previsto questo pomeriggio con inizio alle 15.30. Una ulteriore occasione per la squadra di mister Fabio Tibaldo di mettersi alla prova, stavolta contro una formazione locale di Promozione, l’Asd Ceriano Laghetto.

Le amichevoli

Pronto anche il calendario delle amichevoli. Domenica 10 agosto partita alle 11 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi a Saronno, avversaria la formazione Primavera del Renate: è finita 0-0. I biancocelesti sono quindi tornati in campo mercoledì 13 agosto alle 11 a Castellanza, contro la formazione locale, la Castellanzese; 2-0. Si prosegue dunque oggi mercoledì 20 agosto contro il Ceriano al Matteotti; domenica 24 agosto in orario da definire il match in trasferta contro la Varesina di Venegono Superiore e domenica 31 agosto, alle 10.30, a Trezzo l’incontro con i locali della Tritium.

(foto Letizia Elli: Fbc Saronno al lavoro per preparare la nuova stagione)

20082025