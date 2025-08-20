Cistellum Basket, ingaggiato il centro Luca Battilana per la DR1
20 Agosto 2025
CISLAGO – Nuovo rinforzo per il Cistellum Basket in vista del prossimo campionato maschile di DR1. La società giallo-viola ha annunciato l’arrivo di Luca Battilana. Si tratta di un centro classe 1998 che nelle ultime stagioni ha militato in Serie C con il Wiz Legnano.
Giocatore solido e determinato, Battilana è pronto a portare energia e presenza sotto canestro alla formazione cislaghese, che continua a rafforzare il proprio organico in vista della nuova stagione. Con questo innesto, il Cistellum prosegue nella campagna acquisti estiva con l’obiettivo di presentarsi competitivo al via del torneo 2025/2026.
(foto: Luca Battilana, ultimo arrivo in casa Cistellum per il prossimo campionato)
