Cronaca

COGLIATE – Amara sorpresa per un cittadino che, recatosi al cimitero comunale, ha scoperto che i fiori lasciati sulla tomba dei propri nonni erano stati rubati.

Il fatto è stato denunciato dallo stesso interessato con un duro sfogo pubblicato sui social: «Andare al cimitero e scoprire che hanno rubato i fiori sulla tomba dei miei nonni… siete a dir poco vergognosi!». Un episodio che ha suscitato indignazione anche tra altri utenti, che hanno commentato esprimendo solidarietà e condanna verso un gesto ritenuto irrispettoso e offensivo.

Non è la prima volta che in paese si registrano lamentele per episodi simili: piccoli furti e atti vandalici nei cimiteri rappresentano infatti situazioni che feriscono in modo particolare chi si trova a fare i conti con la perdita dei propri cari.

