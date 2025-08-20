Comasco

ROVELLO PORRO – La macchina organizzativa è già al lavoro e il programma della diciannovesima edizione della “Fera de pomm da tèra” è stato ufficializzato. La festa, organizzata dalla Protezione civile di Rovello Porro con il patrocinio del Comune, si terrà nell’area feste di via B. Luini nei due weekend dal 12 al 14 e dal 19 al 21 settembre.

La manifestazione, che da anni richiama un vasto pubblico da tutto il territorio, unirà musica, cucina, intrattenimento per famiglie e iniziative solidali. Sarà quindi l’occasione per ritrovarsi in comunità attorno alla tavola e ai valori della tradizione.

Il programma partirà venerdì 12 settembre con l’apertura della cucina alle 19 (asporto dalle 18.45) e la serata musicale con la Emy Band dalle 21. Sabato 13 settembre protagonista sarà la Blue Band Live. La giornata di domenica 14 settembre sarà dedicata alle tradizioni contadine e al divertimento per tutte le età. Si partirà dalle 10 con la sfilata dei trattori agricoli, un appuntamento sempre molto atteso che vedrà in passerella mezzi d’epoca e moderni lungo le vie del paese. Dalle 15 prenderanno il via i giochi popolari, con attività che richiamano la vita di un tempo: tiro alla fune, corsa con i sacchi, gara dei secchi pieni d’acqua e la classica corsa con i trampoli. La giornata proseguirà poi in serata, dalle 19.45 alle 21, con l’esibizione della scuola di ballo Fredom, che porterà sul palco ritmo e spettacolo per chiudere in allegria il primo weekend di festa.

Il secondo weekend inizierà venerdì 19 settembre con l’orchestra Saverio Masolini, seguita sabato 20 da quella di Angelo Centamori e domenica 21 da Beppe Aliano. Sempre sabato dalle 18 è previsto l’intrattenimento per bambini con giochi e animazioni a cura di Happy Fitness Multi Activity Camp.

La domenica successiva sarà particolarmente ricca. Dal mattino fino alle 15, l’associazione Ave (Associazione Verde Età) proporrà lo “Svuota baule”, un mercatino tra privati che permetterà ai cittadini di esporre e vendere oggetti usati direttamente dal bagagliaio della propria auto. Durante la giornata verranno consegnati anche la borsa di studio e il premio bontà. Non mancheranno altre attività come le dimostrazioni degli “Amici di Geppetto”, scultori del legno, e la sottoscrizione a premi delle 15.30. La chiusura della festa sarà affidata alle danzatrici del ventre delle “Officine del sole”, che si esibiranno tra le 20 e le 21.

Spazio anche ai più piccoli, con giostre e attrazioni firmate da Zanfetta, che accompagneranno entrambi i fine settimana. A tavola si potranno gustare le specialità preparate dalla cucina della Protezione civile, aperta tutti i giorni dalle 19 e anche la domenica a pranzo dalle 12.

La “Fera de pomm da tèra” torna così a colorare Rovello Porro con un ricco calendario che unisce tradizione e divertimento, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del settembre brianzolo.

