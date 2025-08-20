Città

SARONNO – Rissa in piazza Avis a mezzogiorno: calci e pugni tra stranieri… forse per una bicicletta.

Da Cogliate alla tenda di Bake off: il 47enne Marco Fusaro tra i pasticceri in gara.

Comincia oggi la preparazione del gruppo Robur Basket Saronno e Progetto Giovani Cantù che affronterà il prossimo campionato di Serie B Interregionale, dove i biancazzurri sono neo retrocessi. Alla guida del roster ci sarà coach Luca Ansaloni, ex giocatore di Serie A e allenatore con positive esperienze tanto con i giovani quanto in categoria.

Evade dai domiciliari a casa della sorella: arrestato. Dopo settimane di irreperibilità, un 23enne residente in città si è presentato spontaneamente al comando dei carabinieri, mettendo fine alla sua fuga.

20082025