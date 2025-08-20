Lomazzo sistema il verde pubblico: serie di interventi
20 Agosto 2025
LOMAZZO – L’altro giorno e ieri, fa sapere l’Amministrazione civica di Lomazzo, “sono stati effettuati una serie di interventi sul verde pubblico”.
Si è infatti proceduto al completamento della sistemazione del verde nelle aree cimiteriali, ai bordi strada via Como, al parcheggio via Luini e piazza Garibaldi, alla rimozione di un ramo al parco Unità Italia, ad opere sul verde nel parcheggio di via Rampanone, al completamento della sistemazione delle aree verdi zona industriale via Traversa; allo sfalcio delle aree di competenza comunale del Parco Somaini e delle aree e bordi di via Monte Generoso, ed infine al completamento della pulizia del verde nelle aree e dei bordi mancanti in via Seprio.
Come fanno sapere dal Comune “in programma dalla prossima settimana l’inizio di un nuovo ciclo: è facoltà dell’amministrazione comunale variare il programma in base al meteo, gli imprevisti e la logistica dell’impresa che se ne occupa”.
(foto: taglio del verde ai bordi della ferrovia a Lomazzo)
