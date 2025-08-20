LOMAZZO – L’altro giorno e ieri, fa sapere l’Amministrazione civica di Lomazzo, “sono stati effettuati una serie di interventi sul verde pubblico”.

Si è infatti proceduto al completamento della sistemazione del verde nelle aree cimiteriali, ai bordi strada via Como, al parcheggio via Luini e piazza Garibaldi, alla rimozione di un ramo al parco Unità Italia, ad opere sul verde nel parcheggio di via Rampanone, al completamento della sistemazione delle aree verdi zona industriale via Traversa; allo sfalcio delle aree di competenza comunale del Parco Somaini e delle aree e bordi di via Monte Generoso, ed infine al completamento della pulizia del verde nelle aree e dei bordi mancanti in via Seprio.