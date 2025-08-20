Cronaca

MALPENSA – Attimi di paura questa mattina al Terminal 1 dell’aeroporto, dove un passeggero ha improvvisamente perso il controllo dando fuoco a un cestino e colpendo con violenza alcuni monitor della zona check-in 13, probabilmente utilizzando un martello.

L’episodio, avvenuto davanti a decine di persone, ha generato panico: urla e un fuggi fuggi tra i viaggiatori che in quel momento si trovavano in coda. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che sarebbe stato sotto l’effetto di alcol o sostanze, è andato in escandescenze senza alcun preavviso.

Il personale di Sea, con l’aiuto di alcuni passeggeri, è riuscito a bloccarlo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area danneggiata. La posizione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti.

Non si segnalano feriti tra viaggiatori e addetti ai lavori. Le operazioni aeroportuali sono proseguite regolarmente, anche se l’area interessata è stata temporaneamente evacuata a scopo precauzionale.

(foto, video e info da Varesenoi)

