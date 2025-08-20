Cronaca

SARONNO – Grande spavento questa mattina in via Carcano, dove un’auto è finita contro un muro provocando un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti, molti dei quali si sono affacciati ai balconi per capire cosa fosse successo.

L’incidente si è verificato intorno alle 7.50. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 50 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro la parete all’altezza dell’incrocio. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno che ha soccorso l’uomo, trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. A supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese per la messa in sicurezza dell’area e la polizia locale che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

La strada è rimasta parzialmente occupata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, mentre molti passanti hanno assistito alla scena. Le indagini chiariranno l’esatta dinamica dell’incidente.

(per la foto si ringrazia la nostra lettrice)

